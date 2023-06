Scendono dall’auto in panne: travolti e uccisi sulla ‘Trasversale delle Serre’

CATANZARO – Dramma nel vibonese. La strada statale 713 “Trasversale delle Serre” è provvisoriamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto questa mattina al km 20,400. Per cause in corso di accertamento, due persone, (un sessantenne e un ventitreenne, due camerieri che stavano smontando dal turno di lavoro) sono scese da un’auto in panne e sono state investite da un’altra autovettura in transito, perdendo la vita.

Secondo quanto si apprende, i due camerieri, si sarebbero fermati per verificare cosa fosse accaduto al mezzo e sono stati colpiti da un altro veicolo in transito. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri a cui sono affidate le indagini.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.