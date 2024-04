Scassinata e vandalizzata la sede del sistema bibliotecario jonico

BOVALINO SUPERIORE – Bovalino Superiore, nella Locride è ancora nel mirino dei vandali. Poche settimane fa l’atto sacrilego nella chiesa matrice con il furto dell’ostia magna e di un medaglione reliquiario.

Oggi un nuovo atto vandalico si è consumato nella sede del Sistema Bibliotecario Territoriale Jonico. L’edificio, una ex scuola elementare, all’interno ha volumi e materiale di valore. Ignoti si sono introdotti scassinando l’entrata e rompendone i vetri. Numerosi i danni anche all’interno. Sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori del gesto.