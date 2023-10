Sbarco di migranti sulle coste calabresi, arrivati 88 profughi

ROCCELLA IONICA – Nuovi sbarchi di migranti in Calabria, lungo la costa ionica. Stamattina, al termine di un’articolata operazione di soccorso in mare compiuta al largo del mar Jonio dalla Guardia Costiera, al Porto di Roccella Jonica, nella Locride, si è verificato l'”arrivo” di profughi, il 48esimo dall’inizio dell’anno per un totale di oltre 4.500 persone sbarcate nel solo scalo marittimo reggino. Stavolta a giungere nel Porto roccellese sono stati 88 migranti in gran parte provenienti dall’Afghanistan. Tra i profughi una ventina di donne, una quindicina di minori tra cui una bambina afghana di appena due mesi e diversi nuclei familiari (marito, moglie e figli).

Quando sono stati individuati in mare dai militari della Guardia Costiera di Roccella Jonica, gli 88 migranti si trovavano a bordo di una piccola barca a vela localizzata a circa 100 miglia di distanza dalla costa della Calabria. Il natante con a bordo i migranti, secondo quanto raccontato da alcuni profughi, sarebbe partito mercoledì scorso dalle coste della Turchia. Per potersi imbarcare ogni migrante avrebbe pagato un “pedaggio” ai trafficanti di essere umani che in Turchia gestiscono ormai da anni l’illegale business una cifra tra 7-8 mila euro. Dopo un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale sanitario, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata tempo fa nello scalo portuale reggino e gestita dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile.