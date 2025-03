Sbarco di migranti nella notte in Calabria, arrivate 178 persone

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Sono sbarcati nella notte i 178 migranti che erano stati salvati nel Mediterraneo durante il fine settimana dalla navi Sea Watch e Sea Eye. Tra loro diverse donne e un neonato. Tra il 7 e il 9 marzo scorsi infatti, in un’operazione congiunta con Sea-Watch, Sea-Eye 4, sono state soccorse 122 persone in quattro operazioni, mentre Sea-Eye 5, ha prestato aiuto a 56 persone che viaggiavano in mare in condizioni meteorologiche estreme. Il porto assegnato dalle autorità italiane è quello di Vibo.