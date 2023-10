Sbarcati a Vibo i migranti soccorsi dalla Sea-Eye, a bordo anche 4 salme

VIBO VALENTIA – Sono approdati al porto di Vibo Marina, a bordo della nave Sea-Eye, Ong tedesca, che li ha salvati mentre erano a bordo di un gommone in difficoltà al largo delle coste libiche nel canale di Sicilia. A bordo, tra le 52 persone, anche le salme di quattro migranti deceduti dopo essere finiti in acqua in preda al panico, che verranno trasferite nel cimitero di Bivona.

Le operazioni di sbarco dei profughi, originari da vari Paesi dell’Africa, ma anche provenienti da Libano e Siria, sono state coordinate dalla Prefettura e dalla Questura di Vibo, col supporto di Protezione Civile, Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, Guardia Finanza. Dopo l’identificazione degli stranieri i migranti saranno ripartiti in vari centri di accoglienza del Molise e dell’Umbria. Le attività sanitarie sono invece svolte dal Suem 118 e dalla Croce Rossa. Sul posto anche il sindaco di Vibo, Maria Limardo, e il nuovo parroco di Vibo Marina, monsignor Vincenzo Varone. Le condizioni di salute dei migranti, tra cui alcuni bambini, sono giudicate buone.