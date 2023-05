Sbarca in Calabria la nave Vega da Lampedusa: a bordo 491 migranti

REGGIO CALABRIA – È arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave “Vega” della Marina militare con a bordo 491 migranti provenienti da Lampedusa. Inizialmente l’arrivo era previsto per ieri, nel tardo pomeriggio, poi è slittato a stamani. Attraccata la nave, è già in corso lo sbarco dei migranti tra i quali vi sono 363 uomini, 104 donne e 24 bambini.

Gran parte di loro non sono stati identificati a Lampedusa per cui il gli agenti dell’Ufficio immigrazione della Questura di Reggio dovranno effettuare il fotosegnalamento appena si concluderanno le operazioni di accoglienza coordinate dalla Prefettura. Mentre i migranti già identificati saranno presto trasferiti fuori regione, circa 300 saranno ospitati, almeno per questa notte, nel centro di primissima accoglienza allestito nella palestra della scuola media “Boccioni” nella periferia nord della città.