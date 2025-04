Save the Children: 1 bambino su 3 usa il cellulare ogni giorno: al via la campagna sull’educazione digitale

- Advertisement -

ROMA – In Italia circa 1bambino su 3, di età compresa tra i 6 e i 10 anni (il 32,6%) usa lo smartphone tutti i giorni. Nel 2018-2019 erano il 18,4%, e con una netta prevalenza al Sud e nelle Isole, dove la quota sale al 44,4% contro il 23,9% del Nord. Il 62,3% dei preadolescenti (11-13 anni), oltre tre su cinque, ha almeno un account social: il 35,5% ne ha uno su più social e un ulteriore 26,8% soltanto uno.

Tutto questo, nonostante la legge preveda che siano necessari 14 anni (13 anni con l’autorizzazione dei genitori) per fornire il consenso al trattamento dei propri dati online.

Sono alcuni dei dati diffusi da Save the Children in occasione del lancio della campagna sull’Educazione Digitale, per promuovere “un accesso pieno, competente e sicuro alla rete”. I dati sono contenuti nel brief “Educare al digitale. Dati utili per adulti consapevoli”, a cura del Polo Ricerche dell’organizzazione.

La campagna di Save The Children

Comprende inoltre una guida con consigli utili per genitori, e altri adulti di riferimento, affinché possano accompagnare bambine, bambini e adolescenti, aiutandoli a vivere la dimensione online con un adeguato livello di autonomia e protezione. La guida contiene suggerimenti utili, divisi per le diverse fasce d’età – 5-8 anni, 9-11 anni e 12-14 anni – su come stare accanto a bambine, bambini e adolescenti nelle loro esperienze sulla rete, quali regole e buone pratiche introdurre, come consigliarli nell’impostare i propri account social e proteggere le identità online. Ma anche altri approfondimenti e informazioni importanti che riguardano le responsabilità per le grandi piattaforme dettate dal Digital Services Act e il ruolo della scuola e dell’alleanza scuola-famiglia.

Da oggi e fino al 13 aprile sono previste giornate di sensibilizzazione e tra i testimonial della campagna ci sono l’attore Cesare Bocci, ambasciatore dell’organizzazione, e l’attrice Tosca D’Aquino. Fa parte della campagna anche un video esperimento sociale “La recita con un fine” con protagoniste alcune famiglie invitate ad assistere alla recita scolastica dei figli, ignare che la canzone che i bambini cantano parla dei rischi e delle opportunità del digitale.