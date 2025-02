“Sappi che avrai sempre una spalla su cui contare”: il messaggio di un giovane ad un sacerdote

- Advertisement -

CATANZARO – Nella vita di ognuno i genitori giocano un ruolo fondamentale, e talvolta, lungo il cammino, si possono incontrare persone che diventano altrettanto importanti e acquisiscono un ruolo genitoriale nelle nostre vite. Questo è il caso di Francesco P., cresciuto in seminario sotto la guida amorevole di don Luciano. La storia di Francesco è particolarmente commovente, segnata dalla perdita della madre e da difficoltà familiari. Tuttavia, ha avuto la fortuna di incontrare don Luciano, un sacerdote che lo ha accolto e sostenuto per oltre 20 anni, diventando un punto di riferimento insostituibile. Nel corso degli anni, entrambi hanno affrontato la perdita di persone care e le sfide della vita, ma don Luciano è sempre stato accanto al giovane, offrendo un esempio di forza e resilienza.

Un altro elemento significativo della storia è l’incontro con una signora straordinaria che ha ispirato un movimento ecclesiale e ha preso a cuore la situazione di Francesco. La signora ha raccontato che un angelo l’ha salvato quando, da piccolo, è stato investito dall’auto in cui lei era passeggera, un evento che ha rafforzato il legame tra i protagonisti di questa storia. Il post toccante di Francesco esprime un’immensa gratitudine e affetto per don Luciano.

Il post su Facebook: “Nella vita ci sono ovviamente i genitori naturali e poi ogni tanto capita di avere anche quelli acquisiti, ecco tu per me sei mio papà acquisito, sei un punto di riferimento da più di 20 anni, nei quali ne abbiamo passate tante (te ne ho fatte passare tante). Nel corso degli anni abbiamo perso entrambi le persone che contavano di più purtroppo e la vita ci ha messo a dura prova, ma tu mi sei sempre stato vicino e sei sempre stato un esempio, sei la persona più forte che io conosca. Infine nella mia vita mi son sentito dire spesse volte ci sarò sempre per te anche da persone con cui ho condiviso cose indicibili, ma i fatti hanno dimostrato che era solo gente di passaggio mentre su di te so che potrò contare sempre ti voglio bene con tutto il mio cuore e sappi che avrai sempre una spalla su cui contare Papà”.

Gratitudine e amore dimostrano come il potere delle relazioni umane possa superare le difficoltà della vita, ispirando speranza e resilienza.