Sanzione disciplinare annullata ad un comandante dei carabinieri

LOCRI (RC) – La vicenda è stata seguito dall’avvocato Maria Concetta Antonica del foro di Roma, che ha supportato i dirigenti di NSC Calabria. “Questa è una delle tante storie di ordinaria ingiustizia – scrive il Nuovo Sindacato Carabinieri – vissuta ogni giorno dai servitori dello Stato su territorio calabrese. UU comandante di un reparto dei Carabinieri nella locride venne indagato in un procedimento penale militare, in seguito a infamanti accuse da parte di un suo sottoposto per essere stato punito e trasferito proprio da quel Comandante, “reo” di aver fatto il suo dovere denunciando il militare per azioni censurabili sotto il profilo penale”.

“Per quel comandante inizia il calvario – scrive il sindacato – trascorrono anni di processi, periodi pieni di ansie e amarezze, profonde delusioni e inquietudini, ma sempre con la schiena dritta, sempre fiducioso nella giustizia, affrontando questa prova affiancato dai legali che hanno prodotto fiumi di atti per provare la sua completa estraneità ai fatti contestati. Sappiamo tutti che la giustizia ha i suoi tempi, ne è conscio anche quel comandante che ha continuato a svolgere il suo lavoro con dedizione e lealtà verso l’Istituzione che rappresenta”.

“Dopo anni è giunta la fine di un viaggio tra l’inferno delle aule giudiziarie militari – scrive ancora la Segreteria Regionale di NSC Calabria – un racconto omerico dove i militari sono chiamati a lottare contro un sistema giudiziario specifico per reati militari, dove troppo spesso gli imputati vivono un clima ostile, pieno di diffidenza e preconcetti, un luogo che assoggetta moralmente i militari, ai quali viene quasi privato il diritto di sentirsi innocenti fino a prova contraria”.

“Il tortuoso percorso di quel comandante si è concluso con un’assoluzione in formula piena per non aver commesso alcuna azione delittuosa, ma non è ancora finita. Il magistrato inquirente, non sentendosi appagato da quella sentenza, la impugna costringendo quel comandante a continuare la lotta, fino a quando un altro organo di giustizia confermerà la sentenza di primo grado. È finita, è stata stabilita la verità davanti alla legge, nel senso più alto del suo significato. Ma non era così! C’era ancora un’altra insidia sulla strada di quel comandante di un reparto di un territorio calabrese, difficile, ostile, dove non è solo complicato lavorarci, ma vivere con la propria famiglia”.

“Secondo l’Arma doveva ancora dimostrare di aver agito nell’interesse dell’Amministrazione, di non aver leso l’immagine della Benemerita e di non aver violato un’altra legge, che non è quella morale o penale per le quali era stato assolto, ma il codice di ordinamento militare che giudica e persegue le condotte disciplinarmente rilevanti.Le battaglie erano state vinte tutte tranne una, forse la più importante, dimostrare di non aver perso l’onore di militare e di Comandante. Ma questa volta non è più solo. Ad affrontare la commissione disciplinare ha accanto il sindacato, quello vero, quello che non molla mai, quello che si spende ogni giorno, attraverso i suoi dirigenti, per la salvaguardia dei diritti dei carabinieri”.

“Ho il dovere di precisare – interviene il segretario regionale Luca Spagnolo che ha difeso il collega nel procedimento disciplinare vinto con successo – che l’Amministrazione militare non aveva l’obbligo di procedere disciplinarmente nei confronti di quel Comandante, ne aveva solo la facoltà dopo aver valutando i fatti e opportunità. Dal risultato è chiaro che non solo ha valutato male, ma ha preferito mettere in moto una macchina burocratica che ha sperperato denaro pubblico e costretto militari ad occuparsi di un inutile procedimento disciplinare a discapito di ciò che ai cittadini occorre, uomini sul territorio per garantire loro la sicurezza. Quel Comandante ha scelto di essere difeso dai dirigenti della segreteria regionale Calabria del Nuovo Sindacato Carabinieri che hanno saputo convincere la commissione disciplinare presieduta dal Comandante della Legione Calabria, il Gen. Pietro Salsano, del valore di quel carabiniere, uomo e padre chiamato a difendere il proprio onore, nonostante gli fosse stato riconosciuto dall’autorità giudiziaria di aver agito da buon comandante”.