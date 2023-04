Sant’Anna Hospital, arriva l’accordo con sindacati per la Cassa integrazione

CATANZARO – Il Sant’Anna Hospital comunica di aver siglato ieri, 12 aprile, un accordo con le organizzazioni sindacali regionali e territoriali relativo alla richiesta di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per i propri dipendenti a decorrere dal 19 aprile 2023. L’ammortizzatore sociale sarà erogato a rotazione per consentire alla casa di cura di disporre delle figure professionali necessarie per riprendere gradualmente le attività, iniziando dalla riapertura dei laboratori di analisi e degli ambulatori, ai quali seguiranno progressivamente i reparti. È ferma volontà del Sant’Anna Hospital di ritornare prima possibile alla piena operatività.

La disponibilità dei dipendenti inizialmente a orario ridotto, secondo un meccanismo di alternanza a pari mansioni, è il primo passo in questa direzione. L’obiettivo finale è reintegrare tutti a pieno servizio usufruendo della CIGS per un periodo inferiore ai 12 mesi. “Con questo accordo confermiamo il nostro impegno a mettere in atto le misure necessarie per la tutela delle famiglie e per garantire il futuro della struttura” – commenta Maurizio Ippolito, Amministratore unico di Sant’Anna Hospital. “Intendiamo proseguire senza sosta su questa strada, con l’obiettivo di riportare la casa di cura alla piena operatività e restituirle il ruolo centrale nella sanità locale. Stiamo lavorando per risolvere le questioni ancora in sospeso con i dipendenti, relative all’integrazione dei compensi del 2022 e del primo bimestre 2023. Sarà importante, a questo scopo, ottenere al più presto l’importo ancora dovuto dall’Azienda Sanitaria Provinciale per i servizi già erogati, pari a oltre 2,2 milioni di euro.