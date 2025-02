Sanremo, online la petizione per Brunori: “Trasparenza sul televoto, chiediamo chiarezza”

COSENZA – “Noi telespettatori del Festival di Sanremo 2025, chiediamo chiarezza e trasparenza in merito alle presunte irregolarità verificatesi durante il televoto della serata finale. In particolare, diversi utenti hanno segnalato difficoltà nel votare il proprio artista preferito, in particolare BRUNORI SAS, che risultava in testa prima dello spareggio finale ma che, in seguito, è stato classificato al terzo posto”.Inizia così l’appello in cui viene lanciata una petizione online su change.org dai fan del cantante calabrese Brunori Sas.

“Queste anomalie si sono verificate durante la finalissima, ovvero l’ultimo televoto decisivo per decretare il vincitore. Tale situazione ha reso impossibile per molti utenti esprimere il proprio voto in un momento cruciale della competizione. Numerosi spettatori hanno segnalato che, dopo aver inviato il codice di televoto per Brunori Sas, non hanno ricevuto alcun messaggio di conferma. Solo dopo la chiusura del televoto, hanno ricevuto il messaggio che comunicava che il loro voto non era andato a buon fine. Questo solleva dubbi sulla regolarità del processo e sull’effettiva incidenza del voto del pubblico nel determinare il vincitore.

Per questo motivo, chiediamo:

Chiarimenti ufficiali da parte della Rai e delle autorità competenti sulle anomalie riscontrate durante la votazione.

Un’indagine indipendente per verificare se ci siano state irregolarità tecniche che abbiano compromesso l’affidabilità del televoto.

CHIEDIAMO CHE VENGA FATTA LUCE SU QUANTO ACCADUTO.

Invitiamo tutti coloro che hanno riscontrato problemi durante il televoto a firmare questa petizione e a segnalare la propria esperienza tramite i canali ufficiali.

FIRMA LA PETIZIONE e unisciti alla richiesta di trasparenza!”.