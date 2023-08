Sanità: Sì Cobas denuncia «Sanibook e i rilevatori sono strumenti diabolici»

CATANZARO – Il sindacato Sì Cobas Calabria ha denunciato per primo il portale Sanibook, definendolo “un strumento di distrazione di massa utile a distogliere l’attenzione dalle vere problematiche della nostra sanità e ora, con la nascita dei “rilevatori” questo strumento diventa diabolico”.

“Ci saranno 75 persone che andranno in giro negli ospedali calabresi per accusare chi ogni giorno lavora con enormi criticità e difficoltà, 75 persone pagate con soldi pubblici che faranno solo il gioco di chi ha voluto questo regime sanitario in un contesto di lavoro fatiscente dove gli operatori sanitari sono costretti a lavorare, vogliamo ricordare che la Calabria è ultima in Italia per il rispetto dei LEA e già da tempo abbiamo denunciato con i Nas e chiesto un controllo ispettivo per verificare la carenza cronica di personale”.

Il Sì Cobas punta il dito contro il Commissario ad Acta che “sembra vivere in un mondo parallelo e non si rende conto delle difficoltà che ogni giorno si affrontano negli ospedali calabresi e si sprecano risorse per Sanibook e per i rilevatori, abbiamo visto come Sanibook sia un sistema assurdo dove chiunque può dichiarare il falso e restare anonimo”.

“I rilevatori – proseguono dal sindacato – sono davvero una scelta scellerata che costringe gli operatori sanitari a lavorare in un clima surreale dove ogni giorno si subiscono insulti, vessazioni e minacce e violenze, le cronache sanitarie sono note con continui atti di violenza verso chi ogni giorno lavora per il bene dei pazienti. Sono delle soluzioni sbagliate che creano caos in un sistema sanitario che da più di 13 anni vive una realtà fatta di abusi, dove la sanità pubblica è stata usata come mangiatoia per arricchire le tasche dei dirigenti sanitari e politici”.

“I problemi della nostra sanità sono infiniti e non si risolveranno così mettendo alla gogna chi ogni giorno lavora, per questo noi denunceremo sempre questi abusi e ci batteremo sempre per difendere il diritto dei lavoratori a poter svolgere le proprie mansioni nel miglior modo possibile”.