Sanità, protesta Si Cobas per i diritti degli idonei in graduatoria per il ruolo di Operatore Tecnico NUE 112

CATANZARO – Il Si Cobas Calabria torna a far sentire la propria voce e il prossimo 16 settembre 2025, a partire dalle ore 9:30, il sindacato manifesterà presso il piazzale della Cittadella regionale di Catanzaro, in località Germaneto, per rivendicare i diritti degli idonei in graduatoria per il ruolo di Operatore Tecnico NUE 112.

Al centro della protesta, promossa dai coordinatori regionali Roberto Laudini e Simone Scandale, c’è la richiesta di assumere gli idonei della delibera n. 2198 del 17 ottobre 2023, che riguarda la selezione per l’assegnazione alla centrale unica di risposta NUE 112 di Catanzaro. “Si tratta di operatori già selezionati e fondamentali per rafforzare un servizio che presenta ancora gravi criticità”, spiegano i promotori.

Il sindacato denuncia l’inerzia della Regione, che – nonostante le urgenze legate alla sanità d’emergenza – non ha ancora proceduto alle assunzioni. “Da anni – affermano Laudini e Scandale – ci battiamo contro il muro di gomma della sanità pubblica calabrese, sempre più mangiatoia dei poteri forti. Ma noi siamo uomini e donne liberi, pronti a difendere i nostri diritti”. I coordinatori di Si Cobas Calabria, chiamano a raccolta cittadini e lavoratori per una sanità pubblica al servizio di tutti.