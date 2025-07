Sanità: perquisizioni alla Regione Calabria, Pd «bene verificare regolarità, trasparenza e imparzialità gestione»

- Advertisement -

CATANZARO – Il Pd Calabria, guidato da Nicola Irto ritiene “positiva” e rassicurante “la costante attenzione alla sanità da parte dell’autorità giudiziaria e delle forze dell’ordine, che con perquisizioni e accertamenti stanno controllando il rispetto delle regole all’interno della Regione Calabria”.

“La sanità – ricordano i dem calabresi – rappresenta quasi il 65% del bilancio regionale, per cui è giusto verificare la regolarità, la trasparenza e l’imparzialità della gestione pubblica. Gli inquirenti e gli investigatori, che ringraziamo per l’impegno, hanno il compito di accertare i fatti, mentre i giudici devono punire eventuali reati“.

“Il servizio sanitario regionale continua a peggiorare”

“Comunque – osservano i dem calabresi – va fatta una valutazione sullo stato del Servizio sanitario regionale, che continua a peggiorare nonostante i superpoteri conferiti al commissario del governo e presidente della Regione Calabria. I problemi sono innegabili, gravissimi e crescenti: diversi bilanci imprecisi e quindi inattendibili; liste d’attesa infinite; disparità di trattamento dei pazienti; carenze croniche di personale medico; emergenza-urgenza azzoppata; oltre 300 milioni per la migrazione sanitaria; dipartimento Tutela della salute con organico all’osso; Registri tumori non aggiornati da anni; disorganizzazione diffusa; ripudio generale della meritocrazia; prevenzione a terra; grandi difficoltà per i pazienti oncologici; assenza di unità operative essenziali in diversi ospedali, anche hub; declino dell’assistenza territoriale; mancato completamento delle nuove strutture del territorio da realizzare con gli oltre 120 milioni provenienti dal Pnrr; sistema delle prenotazioni pieno di falle”.

“L’elenco – precisano i dem – delle criticità potrebbe essere molto più lungo e pesante. Chi ha soldi va dal privato, chi non ne ha evita di curarsi. Roberto Occhiuto è quindi il principale responsabile – conclude il Pd Calabria – dell’imperdonabile smantellamento della sanità pubblica”.