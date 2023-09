Sanità, nuovo sit in del Sì Cobas alla Cittadella Regionale «assunzioni urgenti»

CATANZARO – L’Organizzazione sindacale Si Cobas Calabria, in nome e per conto degli idonei nelle graduatorie concorsuali del comparto sanità della Regione Calabria, ha annunciato un sit-in e presidio per mercoledì prossimo 13 settembre nelle adiacenze della Regione Calabria. Al centro, lo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, per garantire le necessarie ed urgenti assunzioni a tempo indeterminato.

Il sit-in inizierà alle 9,30 ed avrà fine alle ore 19,30 e ad oltranza “fino a che – spiegano Roberto Laudini e Simone Scandale coordinatori regionali Si Cobas Calabria – il Commissario Ad Acta non ci avrà ricevuto ed avrà sottoscritto un accordo convincente per assumere tutti gli idonei della graduatoria OSS dell’Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza e pianificare le future assunzioni a tempo indeterminato dai fabbisogni di personale delle figure sanitarie”.

“Il Si Cobas Calabria sta lottando e denunciando da tempo le criticità e le problematiche che affliggono la nostra sanità pubblica. Stiamo bucando il muro di gomma che da troppo tempo blocca il regolare corso della sanità pubblica calabrese che è carente a livello strutturale e soprattutto a livello di risorse umane essendo ultima in Italia per il rispetto dei LEA. Aspettiamo con ansia che la denuncia fatta ai carabinieri del Nas porti i suoi frutti e dia risposte ai cittadini che chiedono di avere una sanità pubblica libera e fruibile per tutti”.