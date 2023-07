Sanità, la Regione Calabria proroga la graduatoria infermieri e Oss

Reggio Calabria – Il Consiglio regionale della Calabria, nel corso dell’odierna seduta, ha approvato la proposta di legge, di iniziativa della Giunta, che prevede la “proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale“. La legge – ha sostenuto la Giunta – “ha come finalità quella di superare l’endemica mancanza di personale sanitario.

Tale mancanza è una pesante realtà che condiziona la possibilità di assicurare ai cittadini calabresi il fondamentale diritto costituzionale alla salute“. Secondo quanto prevede l’articolato la proroga “ha validità annuale ed è subordinata alla frequenza di un corso di aggiornamento degli iscritti e al superamento di un colloquio atto ad accertarne la perdurante idoneita’”. A relazionare in aula è stata la presidente della terza Commissione, Pasqualina Straface (Forza Italia): sulla proposta di legge si è registrata l’astensione del Pd.

L’aula inoltre ha approvato la proposta di legge presentata dal gruppo della Lega che prevede l’istituzione delle “Palestre della Salute”, una proposta di legge sul funzionamento della Commissione provinciale per le espropriazioni, una proposta di legge in tema di edilizia residenziale pubblica, una mozione dei consiglieri Lo Schiavo e Talerico “sull’autonomia speciale al Museo archeologico nazionale di Crotone e al Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna” e una mozione del consigliere Neri in tema di “Eta’ del consenso”.