Sanità, la mission della Calabria per il 2026: «aumentare i pazienti in assistenza domiciliare»

CATANZARO – “In Calabria per raggiungere il target 2026 e assistere almeno il 10% della popolazione over 65 in assistenza domiciliare integrata (Adi) la Regione deve aumentare i pazienti assistiti del 416%”. E’ quanto emerge dai risultati dell’analisi svolta dalla Fondazione Gimbe sullo status di avanzamento del Pnrr Missione Salute al quarto trimestre 2023.

Nel report si precisa inoltre che “sono presenti 3,80 infermieri ogni mille abitanti. La regione pertanto risulta è sotto la media nazionale che è pari a 5,06″. “Le scadenze europee sono state rispettate – è detto in una nota della Fondazione Gimbe – ma il Centro-Sud è in preoccupante ritardo sulla scadenza nazionale relativa all’assistenza domiciliare”. E secondo quanto rilevato nell’analisi “la grave carenza di infermieri è uno degli ostacoli all’orizzonte per l’attuazione del Pnrr”.