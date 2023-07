Sanità in Calabria, ok al ddl sulla proroga delle graduatorie di OSS e infermieri

REGGIO CALABRIA – La Giunta Regionale della Calabria ha approvato il disegno di legge 204/12 che contiene le misure di proroga delle graduatorie in scadenza nel 2023 relative ai profili di “Operatore Socio Sanitario” e “Infermiere” del Servizio Sanitario Regionale. Tutto cioò “per poter garantire un reclutamento di personale sanitario più agile e veloce in base alle continue esigenze delle strutture”. Sono le parole di Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

Nello specifico la proroga riguarda la graduatoria degli OSS pubblicata nel 2021 e in scadenza alla fine di luglio 2023, e quella degli Infermieri in scadenza a dicembre. “Grazie a queste proroghe – specifica la Straface – si apre la possibilità per le Aziende Sanitarie Regionali di poter attingere nell’immediato e direttamente dalle graduatorie esistenti senza dover attendere le procedure e le lungaggini burocratiche che servono a bandire nuovi concorsi. Un risparmio di tempo importante che consentirebbe di riempire in tempo reale le carenze di personale con ricadute positive in termini di prestazioni delle strutture ospedaliere e di mantenimento dei livelli occupazionali”.

Un proposta di legge resasi necessaria per “la ormai cronica di carenza di personale dipendente nelle strutture sanitarie calabresi e sono altresì note le esigenze di potenziamento degli organici di ruolo, che sono oggetto di attenzione da parte del Presidente Roberto Occhiuto e su cui si sta cercando di intervenire anche attraverso l’immissione dei medici cubani negli ospedali”, prosegue la Straface.

“In data odierna questo provvedimento è stato esaminato nella seduta della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative con parere positivo. Si tratta di un provvedimento importante – precisa la consigliera regionale – che rimarca la volontà del Presidente Occhiuto, che ricopre il ruolo di Commissario della Sanità Regionale, di proseguire nel percorso di riordino e riorganizzazione della sanità calabrese.