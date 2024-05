Sanità: diffida del Si Cobas Calabria «differenze enormi nelle assunzioni degli OSS»

CATANZARO – Il Si Cobas Calabria, in una missiva indirizzata al commissario ad Acta Roberto Occhiuto, al direttore del Dipartimento Tutela della salute Tommaso Calabrò, al direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano e ancora a Simona Carbone e Antonio Battistini rispettivamente commissario straordinario dell’azienda Dulbecco e commissario straordinario dell’Asp di Vibo, come sia possibile questa differenza enorme nella assunzioni della figura OSS.

“Partiamo con ordine: Asp Vibo Valentia nel DCA 81 aveva 25 unità da assumere, ora nel DCA 102 si riducono a zero (0) e casualmente l’Asp vibonese ha bandito un avviso a tempo determinato di 12 OSS per un periodo di 36 mesi non prorogabile (delibera N. 722/CS DEL 19/04/2024). Noi per tempo abbiamo denunciato tale abusi e l’Asp di Vibo Valentia ci ha risposto che ‘nessun atto illegale era in corso’. Ora – scrive il sindacato – chiediamo al commissario ad Acta Roberto Occhiuto di valutare perché spariscono 25 posti a tempo indeterminato dati da un DCA della struttura commissariale e invece va avanti un avviso per sistemare 12 persone“.

“Altra differenza per l’Asp di Cosenza dove con il DCA 81, vengono autorizzate 35 assunzioni ora ridotte a 24 con il DCA 102; altro gioco di prestigio dei dirigenti asp che già con il piano assunzioni 2022 fecero sparire 60 posti di assunzioni a tempo indeterminato per conservare i posti a chi dovevano sistemare. Tutto questo – sottolinea Roberto Laudini coordinatore regionale Si Cobas Calabria – nel silenzio assoluto e in una regione commissariata a livello sanitario non è accettabile”.

“Altra differenza per l’Azienda Renato Dulbecco, dove da 30 assunzioni a tempo indeterminato si passa a 18 assunzioni. Come Si Cobas Calabria abbiamo sempre evidenziato le problematiche della ‘mangiatoia Dulbecco’ e dove si va a tagliare? Sulle figure Oss rimaniamo senza parole e ci chiediamo come si possano coprire i buchi di personale Oss in questa azienda, che si vanta di essere un’eccellenza ma alla fine è solo una macchina da soldi che si devono spartire i poteri forti”.

“Chiediamo – conclude il sindacato – al commissario Occhiuto di vigilare e siamo stanchi di vedere ogni giorno l’illegalità nella nostra sanità pubblica. Inoltre chiediamo massima urgenza nelle procedure di assunzione del personale Oss della graduatoria dell’azienda ospedaliera di Cosenza, a tempo indeterminato, con tutte le figure che devono essere assunte”.