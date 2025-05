“Sanità calabrese ostaggio dell’interim”, Bruni «serve subito una guida stabile al Dipartimento Salute»

- Advertisement -

CATANZARO – “È inaccettabile che un settore strategico come la sanità calabrese continui a operare senza una guida stabile”. È il grido d’allarme lanciato dalla consigliera regionale del Partito Democratico, Amalia Bruni, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, per chiedere tempi certi sulle nomine ancora mancanti all’interno del Dipartimento Salute e Welfare.

La consigliera denuncia un quadro preoccupante: “Da oltre un anno il Dipartimento è affidato a un direttore generale ad interim, che già ricopre altri incarichi dirigenziali. Una situazione di sovraccarico che rischia di bloccare la macchina amministrativa e generare disfunzioni quotidiane”.

Bruni sottolinea come l’assenza di una leadership pienamente operativa stia incidendo pesantemente sulla gestione delle principali sfide sanitarie regionali: dal Piano di Rientro al PNRR sanitario, fino alla programmazione ospedaliera e territoriale. “Non si può continuare a gestire i dossier più delicati con ruoli vacanti o affidati provvisoriamente – afferma –. In un momento così delicato per il futuro della sanità calabrese, l’efficienza amministrativa non può essere trascurata”.

Nel testo dell’interrogazione, Bruni chiede in particolare di sapere “quando sarà nominato un direttore generale titolare per il Dipartimento Salute e Welfare” e ancora “quali sono i tempi previsti per l’assegnazione dei dirigenti nei sei settori ancora privi di guida autonoma”.

“La misura è colma – conclude la consigliera dem –. Non è più tempo di soluzioni tampone. Il Governo regionale deve assumersi la responsabilità politica e amministrativa di garantire al Dipartimento Salute piena operatività, per assicurare ai cittadini calabresi una sanità che funzioni davvero, capace di rispondere ai bisogni di cura e assistenza”.