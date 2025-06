Sanità calabrese in bilico: estate senza rinforzi tra turni scoperti e ferie in arrivo

- Advertisement -

SOVERIA MANNELLI (CZ) – Sos sanità: l’avvicinarsi della stagione estiva e il flusso turistico in aumento in alcune zone preoccupa i sanitari, in costante affanno all’interno degli ospedali e in perenne sotto organico. Lo ribadisce anche il comitato pro ospedale del Reventino sul nosocomio di Soveria Mannelli che con con “l’approssimarsi dell’estate pone sempre preoccupazioni ulteriori a carico della struttura ospedaliera. Il nodo, uguale da oltre un decennio, è quello del personale medico, questa volta tenuto in piedi dai medici cubani che sono dislocati tra la medicina interna e il pronto soccorso, i quali dovranno godere delle meritate ferie, e qui di conseguenza si dovranno trovare i sostituti per mantenere vivo il servizio.

Da quanto apprendiamo e la fonte è quanto mai autorevole il problema aleggerebbe da tempo negli uffici dell’Asp, che è in cerca di soluzioni. Noi abbiamo fiducia, poiché nel presentarsi della criticità in passato alla fine si sono sempre trovate le giuste soluzioni, che se non fosse stato così avrebbero prefigurato scenari poco auspicabili. Confidiamo nella solerzia amministrativa del Generale Battistini, il quale ha sempre dato prova di essere risolutivo, nella speranza che qualche giorno ci possa ricevere presso i suoi uffici, visto che decine tra pec e mail non hanno sorbito affetto alcuno. Ricordiamo che sinanche l’atto aziendale promuove incontri con la società civile ed aggregazioni di cittadini, oltre che con associazioni simili al nostro comitato che in passato, riferito agli ultimi 17 anni ha incontrato tutti i suoi omologhi”.