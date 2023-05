Sanibook, al via la selezione di 80 ‘rilevatori’ negli ospedali: «chiunque può partecipare»

“I rilevatori – spiega il governatore – lavoreranno per tre mesi e non potranno essere rinnovati. Dopo i tre mesi ci saranno altri a svolgere questo lavoro utile a migliorare la qualità del servizio perché le loro rilevazioni saranno poi analizzate – nelle relazioni che faranno – da una cabina di regia che abbiamo istituito presso la Regione.

Chiunque voglia dare una mano alla sanità calabrese può partecipare a questo bando – precisa il governatore della Calabria

Un’altra iniziativa – prosegue Occhiuto – per umanizzare la sanità calabrese disastrata. Per vent’anni è stata malgovernata e servono soluzioni strutturali, per cui stiamo lavorando. Serve però anche maggiore gentilezza da parte di coloro che lavorano negli ospedali e nei presidi sanitari. Non ce l’ho con i medici, con gli infermieri e con il personale sanitario che anzi rispetto – precisa il presidente – perché è un personale straordinario che lavora, spesso, in strutture fatiscenti. Ma chiedo a loro di avere un pò di gentilezza e disponibilità in più, perché è richiesto a chi si occupa della sofferenza umana”.