San Francesco di Paola, la tomba in condizioni miserevoli. L’appello: «Urge il restauro»

Nazione Futura Cosenza si rivolge alle istituzioni affinché possano aiutare l'ordine dei Minimi a restaurare il sepolcro del santo simbolo religioso per tutta la Calabria

COSENZA – “La tomba di San Francesco di Paola a La Riche in Francia è in condizioni miserevoli”. Questo l’appello di Nazione Futura Cosenza che si rivolge alle istituzioni affinché possano aiutare l’ordine dei Minimi a restaure la tomba. “San Francesco é uno dei più importanti santi italiani e in particolare del Mezzogiorno.  spiega Nazione Futura Cosenza – È il simbolo religioso della Calabria e merita grande rispetto. Le immagini del suo sepolcro rovinato hanno toccato i cuori di tanti fedeli a lui devoti”.

“A quanto ci risulta è da molti anni che quel luogo sacro è trascurato, – continua – viene da chiedersi come mai un sito così importante sia stato dimenticato. Come Think Tank dei conservatori italiani che vantano anche una profonda tradizione cattolica ci auspichiamo – conclude il circolo di Nazione Futura Cosenza – un recupero tempestivo”.

