Salvini: “Il Ponte sullo Stretto è la più grande operazione antimafia”

BOLOGNA – Quello del Ponte sullo Stretto “è un cantiere che non unirà solo Sicilia e Calabria dopo un secolo di chiacchiere, Messina e Villa San Giovanni, ma unirà l’Italia all’Europa, al mondo. Creerà più di 100mila posti di lavoro secondo le stime della società e sarà la più grande operazione antimafia. Perché qualcuno dice: non fate il ponte in Sicilia e in Calabria perché ci sono la mafia e la ‘ndrangheta’. E’ demenziale. La mafia prospera là dove c’è disperazione, là dove i giovani non hanno futuro e non hanno lavoro. Il ponte porterà lavoro, ricchezza, bellezza, farà risparmiare una quantità di tonnellate di CO2 nell’aria, per cui sarà uno dei ponti più green al mondo”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine del convegno ‘Ponti e viadotti. Linee guida per verifica e controllo. Progettazione e realizzazione’, organizzato dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Nel corso della giornata, il direttore di Ansfisa, Domenica Capomolla e l’Ad di Stretto di Messina, Pietro Ciucci, hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo della progettazione esecutiva dei sistemi di monitoraggio del ponte durante la redazione del progetto esecutivo. “Oggi i tecnici hanno firmato un accordo che prevede la totale sicurezza di quella che sarà un’opera pubblica studiata nel mondo”, il commento di Salvini.

Ponte, firmata la convenzione per i sistemi di monitoraggio

Il protocollo d'intesa è volto a stabilire un organico rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Stretto di Messina e l'Agenzia, inerente lo sviluppo della progettazione esecutiva dei sistemi di monitoraggio del ponte durante la redazione del progetto esecutivo.

Il protocollo d’intesa è volto a stabilire un organico rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Stretto di Messina e l’Agenzia, inerente lo sviluppo della progettazione esecutiva dei sistemi di monitoraggio del ponte durante la redazione del progetto esecutivo.

Il sistema di monitoraggio dell’Opera di Attraversamento assume una notevole rilevanza per il corretto funzionamento in esercizio della stessa lungo tutta la sua vita utile, a partire dalle fasi di realizzazione. ANSFISA ha nella sua mission, tra l’altro, la promozione della sicurezza e della vigilanza sulle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali e sugli impianti fissi.

Con le sue attività di regolamentazione normativa e di pianificazione e sviluppo del monitoraggio, che si affiancano all’attività operativa di controllo che svolge sul campo, ANSFISA svolge un ruolo di stimolo e di supporto per gli operatori, che sono tenuti ad assicurare la sicurezza delle infrastrutture che gestiscono, attraverso un percorso di responsabilizzazione sempre più compiuta e orientata ad un’azione costante di minimizzazione dei rischi.