Salvini a Villa San Giovanni «mantenuta la promessa del Ponte». Su Occhiuto «scelta coraggiosa. La Lega si prepara»

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – All’indomani del via libera del Cipess per il Ponte sullo Stretto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è oggi a Villa San Giovanni e non è mancato il suo riferimento, nel corso dell’incontro con i giornalisti al progetto: “La politica ha mantenuto una promessa che i siciliani e i calabresi sentivano farsi da secoli. Ora la palla passa agli ingegneri, agli architetti, ai tecnici. Gli espropriati saranno indennizzati di più e da settembre vedrete gli operai a lavoro. Sono veramente orgoglioso”.

“E’ emozionante – aggiunge – principalmente se penso ai giovani. Quei giovani che si diplomano e si laureano e poi da queste terre stupende sono costretti a scappare. Avere una infrastruttura che tutto il mondo sta osservando porterà migliaia di posti di lavoro che riporteranno a casa tanti giovani. Tutto questo oltre all’importanza del ponte che consentirà di risparmiare tempo in macchina e in treno, inquinare di meno, e sarà cambiato completamente il volto sia di Messina che di Reggio Calabria. Ci sarà la metropolitana dello stretto. Quindi meno inquinamento, meno code e una attenzione quotidiana a contrastare la criminalità organizzata”.

“Ora – conclude Salvini – voglio attraversarlo il ponte. Sono contento perché in pochi avrebbero scommesso sull’approvazione del progetto definitivo ed interamente finanziato. Un progetto che non toglie soldi a nessuno. Il ponte serve se l’alta velocità arriva fino a Reggio Calabria e questa è in progettazione. Il ponte servirà da stimolo per accelerare le opere che sono in fase di realizzazione”. Per il ministro Salvini “ad un livello così avanzato di progettazione e di finanziamento totale non ci siamo mai arrivati. Ora spero che tutti remino nella stessa direzione. Ad una fase così avanzata non si era mai arrivati. Mi piacciono le sfide”. Il vicepremier e ministro dell’Infrastrutture aggiunge: “quando ero ministro dell’Interno – aggiunge – tutti dicevano che gli sbarchi non si sarebbero potuti fermare e invece la cronaca racconta che li abbiamo tagliati del 90%. Ora faccio il ministro delle infrastrutture e tutti dicevano che il ponte non sarei riuscito a farlo. E invece ieri abbiamo approvato il progetto definitivo. La cosa bella è che oggi, oltre alla stampa italiana, anche quella straniera, tutti parlano di Reggio Calabria, di Messina e dell’ingegneria italiana”.

Ad una domanda sui rischi di non riuscire a realizzare il ponte, Salvini ha sottolineato come nel 2011 arrivò “Monti con il governo tecnico dei tagli a tutto e a tutti. Ora c’è un governo solido e coeso con altri due anni davanti. E se ci ripresentiamo ne avremo altri cinque. Quindi non lasceremo buchi senza esito”.

Salvini su Occhiuto: “lui ha la mia fiducia”

“Ho visto Roberto Occhiuto – racconta Salvini – ieri sera c’è stata una bellissima cena della Lega con gli amministratori uscenti. Stiamo preparando le liste più forti possibile per portare la Lega ad essere il primo partito in Calabria”. Relativamente alle vicende politiche della Calabria e alle prossime regionali “mi si può dire – aggiunge – che questa è una ambizione eccessiva, ma anche il ponte lo era. Sono convinto che donne e uomini della Lega possono portarci ad essere il partito che rappresenta la maggioranza dei calabresi. Occhiuto ha fatto una scelta coraggiosa ed ha la mia fiducia”

Mancuso «spero che gli elettori riconoscano l’impegno della Lega»

“Salvini mira a Lega primo partito alle regionali? Vabbè uno mira al posto più alto del podio, però io sono molto più realista. È giusto che lui ci stimoli, però saremmo contenti se la Lega arrivasse nei primi tre. Su questo ci crediamo. Stiamo costruendo una discreta lista. Spero che il territorio e i cittadini e gli elettori ci riconoscano l’impegno che c’è stato fino ad oggi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria e commissario regionale della Lega Filippo Mancuso, all’iniziativa organizzata a Villa San Giovanni dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. “Affrontiamo le elezioni regionali – ha aggiunto – con uno spirito ovviamente costruttivo per poterci riconfermare. Stiamo approntando le liste, siamo sicuri che anche questo evento contribuirà alla buona riuscita della competizione elettorale”.