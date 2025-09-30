Salvini a Lamezia “investito 32 miliardi in Calabria. Il ponte dello Stretto si farà e non ci fermeranno”

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – “Le notizie delle ultime ore ci aprono il cuore e ci fanno ben sperare: contiamo che le prossime 48 ore siano quelle della pace tra Israele e i terroristi islamici di Hamas e che due popoli possano convivere pacificamente senza tenere ostaggi” né lì “né nelle nostre città, ce ne sono troppi”. inizia così l’intervento del leader della Lega Matteo Salvini parlando dal palco di Lamezia terme al comizio del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto candidato presidente in Calabria.

“Ho ascoltato Roberto con emozione – ha detto Salvini. In Calabria vedo lo stesso clima delle Marche. Parliamo di vita reale, di come migliorare le scuole, le strade e la vita dei nostri ragazzi. Non come fanno dall’altra parte dove si critica, o si attacca l’avversario o si parla di cose dal resto del mondo. La politica usata come manganello. Capisco bene cosa dice Occhiuto. Io sono stato 4 anni a processo per bloccare gli sbarchi e i clandestini e la sinistra ci ha mandato a processo perchè ho difeso il mio Paese. Difendere i confini è un diritto ed un dovere, ma non ci fermeranno con i processi e con gli insulti”

“Abbiamo investito 32 miliardi in Calabria, cosa che nessuno ha mia fatto negli ultimi 50 anni. I miliardi per l’autostrada A2, l’alta velocità, per la Statale 106, la trasversale delle Serre, per il porto di Gioia Tauro che diventerà il più grande Hub del Mediterraneo”.

“Altro che Propal, qua siamo ProCalabria. Una di queste opere pubbliche di cui vorrei parlare è un’opera su cui la sinistra sta facendo di tutto per boicottarla, affiancata dai sindacati dicono solo di no, andando in giro a imbrattare negozi e vetrine e danneggiare negozi pubblici. Il Ponte sullo Stretto si farà – attacca Salvini – che se lo mettano tutti in testa, altro che elemosine o mance del centrosinistra. Qualcuno ancora adesso mi dice no Salvini non farlo. Il Ponte non unità due coste ma due cosche, non puoi fare il Ponte perchè in Calabria c’è la ‘ndrangheta. Io mi vergogno di chi pensa così. Sarà un’opera che porterà posti di lavoro e a cui lavoreranno persone che la ‘ndrangheta la prendono a calci in culo”