HomeCalabria

Salvini a Lamezia “investito 22 miliardi in Calabria. Il ponte dello Stretto si farà e non ci fermeranno”

Salvini a Lamezia: “Altro che ProPal, qui siamo ProCalabria. Il Ponte sullo Stretto si farà e nessuno ci fermerà. Che se lo mettano tutti in testa, altro che elemosine o mance del centrosinistra"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ) – “Le notizie delle ultime ore ci aprono il cuore e ci fanno ben sperare: contiamo che le prossime 48 ore siano quelle della pace tra Israele e i terroristi islamici di Hamas e che due popoli possano convivere pacificamente senza tenere ostaggi” né lì “né nelle nostre città, ce ne sono troppi”. Inizia così l’intervento del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini parlando dal palco di Lamezia terme al comizio del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto candidato presidente in Calabria.

“Ho ascoltato Roberto con emozione – ha detto Salvini. In Calabria vedo lo stesso clima delle Marche. Parliamo di vita reale, di come migliorare le scuole, le strade e la vita dei nostri ragazzi. Non come fanno dall’altra parte dove si critica, o si attacca l’avversario o si parla di cose dal resto del mondoLa politica usata come manganello. Capisco bene cosa dice Occhiuto. Io sono stato 4 anni a processo per bloccare gli sbarchi e i clandestini e la sinistra ci ha mandato a processo perchè ho difeso il mio Paese. Difendere i confini è un diritto ed un dovere, ma non ci fermeranno con i processi e con gli insulti”

Abbiamo investito 32 miliardi in Calabria, cosa che nessuno ha mia fatto negli ultimi 50 anni. I miliardi per l’autostrada A2, l’alta velocità, per la Statale 106, la trasversale delle Serre, per il porto di Gioia Tauro che diventerà il più grande Hub del Mediterraneo”.

Altro che Propal, qua siamo ProCalabria. Una di queste opere pubbliche di cui vorrei parlare è un’opera su cui la sinistra sta facendo di tutto per boicottarla, affiancata dai sindacati dicono solo di no, andando in giro a imbrattare negozi e vetrine e danneggiare negozi pubblici. Il Ponte sullo Stretto si farà – attacca Salvini – che se lo mettano tutti in testa, altro che elemosine o mance del centrosinistra. Qualcuno ancora adesso mi dice no Salvini non farlo. Il Ponte non unità due coste ma due cosche, non puoi fare il Ponte perchè in Calabria c’è la ‘ndrangheta. Io mi vergogno di chi pensa così. Sarà un’opera che porterà posti di lavoro e a cui lavoreranno persone che la ‘ndrangheta la prendono a calci in culo”.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Giorgia Meloni Lamezia

Giorgia Meloni spinge Occhiuto e attacca la sinistra: “No alla paghetta di Stato, la...

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) - Dopo il successo nelle Marche il centrodestra è pronto a fare il bis anche in Calabria, dove domenica e lunedì...
Carabinieri feriti incidente

Carabinieri feriti in un incidente, filmati e derisi da alcuni giovani: «Grave campanello d’allarme»

Calabria
PETILIA POLICASTRO (KR) - "L’incidente stradale avvenuto ieri nell’agro del Comune di Petilia Policastro, nell’entroterra crotonese, che ha visto coinvolta un’autovettura dei Carabinieri e...
Gianluigi-Greco

Da ex studente a rettore (tra i più giovani) dell’Unical: trionfa Gianluigi Greco

Università
RENDE (CS) - Il professore Gianluigi Greco guiderà l’Università della Calabria per il sessennio 2025-2031. Nelle elezioni rettorali celebrate oggi, il direttore del Dipartimento...

Occhiuto infiamma la piazza di Lamezia “più noi in 4 anni che in 40....

Calabria
LAMEZIA TERME (CZ) – Una piazza gremita, uno slogan che sa di sfida e orgoglio: “In 4 anni più che in 40”. Roberto Occhiuto,...
Marco Saverio Ghionna Rende consiglio Comunale

Rende, consiglio compatto sull’istituzione dell’Ottobre Rosa. Dall’opposizione dubbi su urbanistica e fiscalità

Area Urbana
RENDE - Il Comune di Rende aderirà all'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno. Lo fa sapere in una nota...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37517Area Urbana22624Provincia19955Italia8049Sport3888Tirreno2978Università1481
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Giorgia Meloni Lamezia
Calabria

Giorgia Meloni spinge Occhiuto e attacca la sinistra: “No alla paghetta...

LAMEZIA TERME (CZ) - Dopo il successo nelle Marche il centrodestra è pronto a fare il bis anche in Calabria, dove domenica e lunedì...
Maltempo Calabria allerta meteo
Calabria

Vortice freddo dai Balcani. Pesante maltempo in Calabria e crollo delle...

COSENZA - Come anticipato, un vortice freddo dai Balcani aprirà una fase di maltempo sulla Calabria che avrà il sapore di inizio inverno più...
Ispettorato del lavoro ristorante controlli
Area Urbana

Cosenza: blitz sul lavoro nero in ristoranti, bar, cantiere e caseificio....

COSENZA - Nuovi controlli da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Cosenza nell'ambito del “Piano nazionale sommerso 2025” che ha fatto emergere un...
Bretella viaria Contrada Rocchi Unical Rende
Area Urbana

Nuova viabilità a Rende: pubblicato il bando di gara per la...

RENDE - Al via la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della nuova bretella viaria tra Viale Parco e...
Slot machine gioco d'azzardo
Calabria

Calabria: nel gioco 3,7 miliardi di euro spesi nel 2025

COSENZA - Nel 2025 la Calabria sta confermando trend molto preoccupanti per quanto riguarda il gioco d’azzardo. In questo articolo esploriamo le dimensioni del...
Santi Trimboli
Area Urbana

Lutto nel giornalismo calabrese. Morto a Cosenza Santi Trimboli, ex giornalista...

COSENZA - La redazione della TGR Rai Calabria piange la scomparsa di Santi Trimboli, giornalista che ha segnato un pezzo importante della storia dell’informazione regionale...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA