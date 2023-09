Salone nautico di Genova, tra i protagonisti anche la Regione Calabria

Le parole dell’assessore Varì

“Il Salone nautico di Genova – sostiene l’assessore Varì – rappresenta una vetrina fondamentale per le aziende del settore nautico e cantieristico calabrese e uno strumento strategico per promuovere, a livello internazionale, sia le eccellenze manifatturiere che le straordinarie ricchezze presenti sui nostri territori. In Calabria operano imprese che sono nate grazie ad artigiani di straordinaria abilità, che hanno creato prodotti apprezzati nel mondo per design, bellezza e qualità costruttiva. Oggi la loro opera è arricchita, soprattutto per merito delle seconde generazioni, da un’attenzione particolare all’innovazione di processo e di prodotto e alla sostenibilità. Il Governo regionale è al lavoro per accompagnare e sostenere al meglio, con diverse iniziative, queste aziende”.