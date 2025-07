Salis, Lucano e Scuderi: gli europarlamentari Avs in visita nel campo migranti di San Ferdinando

- Advertisement -

SAN FERDINANDO (RC) – “Questa mattina una delegazione di europarlamentari di Avs , si è recata in visita a campo tendopoli di San Ferdinando. L’iniziativa è stata organizzata dall’eurodeputato Domenico Lucano (The Left). Erano presenti anche Ilaria Salis (The Left) e Benedetta Scuderi (Green)”. Lo rende noto un comunicato.

“Non vogliamo spettacolarizzare il dolore: vogliamo che l’Europa sappia delle condizioni delle persone che vivono in questo luogo. – ha spiegato nel corso dell’incontro con la stampa Lucano – Fa malissimo vedere da vicino come centinaia di lavoratori, sotto un sole cocente, vivano in tali strutture molto insalubri e insicure. Vogliamo denunciare la complicità della Prefettura di Reggio Calabria nel mantenimento di tale situazione inumana“. Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche i lavoratori della tendopoli, impiegati nei campi come braccianti. Hanno riportato le condizioni di vita senza bagni, acqua ed elettricità.

“La soluzione al ripristino della dignità è la ripopolazione dei paesi calabresi abbandonati, in cui i residenti della baraccopoli possono essere accolti e inclusi nelle nostre comunità, così bisognose di vita”, ha aggiunto Lucano. Per la giornata di domani – domenica 20 luglio – invece l’appuntamento è alle 17 a Riace per un incontro dal titolo “L’alternativa dell’accoglienza, per un’Europa umana in un mondo in fiamme.” Intervengono Ilaria Salis (parlamentare europea – The Left), Arash Saeidi, (parlamentare europeo – The Left), Pasquale Tridico, parlamentare europeo M5S – The Left), Giorgio Marasà, responsabile esteri Sinistra Italiana, Luisa Morgantini (AssopacePalestina già Vice Presidente del Parlamento Europeo), Francesco Ressico (Ciclofficina Sankara).