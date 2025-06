Saldi estivi in Calabria: quando partono, come trovare l’occasione giusta e difendersi dalle truffe

- Advertisement -

COSENZA – Manca ormai pochissimo ad uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la partenza dei saldi estivi. In Calabria la data è fissata per il prossimo 5 luglio e la durata è prevista per ben 60 giorni come comunicato da Confcommercio. Un’occasione perfetta per poter fare acquisti a buon prezzo, rinnovare il guardaroba e non solo.

C’è da fare attenzione però anche ai “falsi saldi” e a quelle truffe che vengono proposte come grandi occasioni. In vista degli sconti è bene che i consumatori tengano presenti delle indicazioni fondamentali per effettuare gli acquisti con sicurezza e trasparenza ed evitare di incappare in pratiche scorrette messe in atto da alcuni negozianti in questo periodo.

Saldi estivi in Calabria: le info utili per acquisti consapevoli

Molti cosentini approfitteranno dei saldi estivi in Calabria per trovare ciò di cui hanno bisogno a buon prezzo. Prima di partire con lo shopping sfrenato è bene conoscere però alcune regole base che entrano in vigore nel periodo dei saldi. Piccoli consigli utili per comprare in maniera sicura e consapevole, evitando le truffe:

– I prodotti che vengono proposti in saldo, infatti, devono avere un carattere stagionale ed essere di moda;

– Devono riportare obbligatoriamente il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale in saldo. Attenzione, dunque, a quei prezzi che sono stati maggiorati pochi giorni prima dell’inizio dei saldi per poi proporre degli sconti che solo apparentemente sono vantaggiosi;

– Per i cambi, invece, gli utenti devono sapere che la possibilità è lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il commerciante di effettuare la riparazione o la sostituzione del prodotto solo, però, se la denuncia è avvenuta entro due mesi dalla data in cui il difetto è stato scoperto dal consumatore;

– La prova dei capi, inoltre, non è obbligatoria. La scelta è lasciata al negoziante.