Ryanair annuncia nuove rotte, voli a Lamezia ma «Crotone resta nuovamente fuori»

CROTONE – «Ancora una volta, la provincia di Crotone viene dimenticata. Mentre Ryanair annuncia sette nuove tratte da Lamezia Terme, per Crotone arriva soltanto una conferenza stampa e una rotta già attiva. Il piano di espansione della compagnia low-cost può essere riassunto così: voli a Lamezia, pacche sulle spalle a Crotone». Così dichiara in una nota Leo Barberio, Segretario di Federazione Pd Provincia di Crotone.

«È inaccettabile che a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale si celebri, con tanto di passerelle e lodi a Occhiuto, senza che venga destinato un solo nuovo volo al Sant’Anna di Crotone. Questo non è sviluppo equilibrato, è una presa in giro per un intero territorio. Siamo stanchi di veder sbandierati grandi numeri e promesse a favore dei cittadini, mentre in realtà la nostra provincia viene sistematicamente ignorata nei piani infrastrutturali, nei servizi e nei collegamenti.

Crotone merita investimenti veri, merita una programmazione seria sul suo aeroporto, l’unico della fascia ionica che potrebbe realmente servire una vasta area interna della Calabria orientale. E invece, ancora una volta, si preferisce la propaganda alla pianificazione, l’apparenza alla sostanza. La mia battaglia è e sarà quella di rompere questa logica di abbandono, portando nelle istituzioni la voce di chi ogni giorno è costretto a viaggiare ore per prendere un aereo, di chi vede il proprio territorio sempre più marginalizzato. Crotone non è una periferia di serie B. È tempo di essere protagonisti».