«Ryanair annuncia l’operativo estivo più grande di sempre sulla Calabria»

CATANZARO – “Ryanair ha annunciato l’operativo estivo più grande di sempre sulla Calabria per Crotone e Lamezia con 19 rotte, incluse 2 nuove per Treviso e Venezia, nonché maggiori frequenze su 8 rotte tra cui Lamezia-Bologna, Lamezia-Malta e Crotone-Milano Bergamo”. Così recita l’annuncio del governatore calabrese Roberto Occhiuto dal suo profilo instagram dove posta anche un video in cui riassume il piano estivo 2023

“Questo operativo record vedrà un aereo basato per la Summer ’23 (investimento da 100 milioni di dollari) e supporterà oltre 1.200 posti di lavoro nel settore dell’aviazione inclusi 30 posti di lavoro diretti.

L’operativo di Ryanair sulla Calabria per la Summer ’23 offrirà: 1 aeromobile basato a Lamezia, 19 rotte incl. 2 nuove – Crotone-Treviso e Lamezia-Venezia”.

