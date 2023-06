Russell Crowe in Calabria, giovane liutaio cosentino gli dona una chitarra

CATANZARO – Il premio oscar Russel Crowe è arrivato ieri in Calabria per il tour del suo gruppo musicale, gli ‘Indoor Garden Party’, che si esibiranno stasera al Teatro Politeama di Catanzaro. Ad attendere Crowe, il giovane liutaio cosentino, Alberto De Gattis, che ha costruito una chitarra apposita per il musicista e attore hollywoodiano, facendogliene dono.

Un pezzo di Calabria, e in particolare, di Cosenza sarà tra le mani della star che staserà si esibirà sul palco, accompagnato dalla sua band, di cui Russel è voce e chitarra.

“Un grande pregio per la Calabria – dichiara De Gattis – sono onorato di aver donato un mio strumento ad un personaggio di questo calibro. Stasera sono stato invitato al suo concerto e Russel suonerà la chitarrà che ho costruito appositamente per lui, una grande soddisfazione”.

Crowe, nel corso dell’incontro con i giornalisti, era affiancato da Gianvito Casadonte, fondatore e direttore del “Magna Graecia film festival”, per celebrare il ventennale del quale l’attore e musicista neozelandese ha deciso di esibirsi a Catanzaro.