Ruggero Leoncavallo in chiave jazz, al Festival Rumori Mediterranei 2023

ROCCELLA IONICA (RC) – Ruggero Leoncavallo in chiave jazz raccontato in musica dai MOLJE e con un singolare volume edito nella collana Fonicottero della casa editrice italo-argentina Le Pecore Nere. “Leon in Jazz” è la prima pubblicazione del Mirko Onofrio Large Jazz Ensemble (MOLJE) che vede, riletta in chiave jazz, la musica del celebre compositore d’opera Ruggiero Leoncavallo, e che nel 2022 ha avuto il suo battesimo al Festival Internazionale di Montalto Uffugo (CS) a lui intitolato, in collaborazione con il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza.

Quest’anno, in occasione della XLIII edizione del Festival Jazz “Rumori mediterranei”, il MOLJE tornerà con un repertorio ulteriormente arricchito ed un ensemble di quattordici elementi impreziosito da solisti come Sebastiano Ragusa, Luigi Paese, Gianluca Bennardo, Francesco Di Lieto, Carlo Cimino e Francesco Montebello.

Il concerto è in programma per lunedì 28 agosto alle 22.30 presso il waterfront “Sisinio Zito” di Roccella Jonica, ed è una produzione di Rumori Mediterranei nella figura del direttore artistico Vincenzo Staiano.

Inoltre, lo stesso giorno, presso la Casa della Cultura alle ore 11:30, è prevista la presentazione del libro, con allegato cd, “Leon in Jazz” (2023) dell’autore Mirko Onofrio, pubblicato nella collana musicale “Fonicottero” dalla casa editrice Le Pecore Nere Editore. Sempre di quest’ultima verranno anche presentati i testi “Carla Bley: la ragazza che urlò champagne!” dell’autore Mirko Onofrio e “George Russell: il profilo biografico, il Lidyan Chromatic Concept, la verticale Form” dell’autore Carlo Cimino.