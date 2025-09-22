Rubata la cassa automatica in una parafarmacia: furti in aumento a Lamezia

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Furto in pieno centro questa mattina intorno alle 5:30, ai danni di una parafarmacia situata in via Piave a Lamezia Terme che è stata presa di mira dai ladri. Persone non identificate avrebbero forzato l’ingresso, riuscendo a portare via la cassa automatica. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia, che ha avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.

Ma si tratterebbe dell’ennesimo episodio segnalato in città; nel corso dell’anno infatti, sono stati numerosi i furti che hanno coinvolto non solo attività commerciali ma anche abitazioni private. Una vera e propria escalation che sta alimentando la paura tra i cittadini e l’esasperazione tra i titolari di negozi ed esercizi pubblici.