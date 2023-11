Rubano una Fiat Panda ma vengono bloccati, in auto anche marijuana e un coltello

SAN FERDINANDO (RC) – Due persone sono state arrestate, nei giorni scorsi, dalla Polizia dopo un controllo all’interno della tendopoli di San Ferdinando. Si tratta di due cittadini extracomunitari, accusati di ricettazione e di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda trae origine dalla denuncia di un uomo, di Rizziconi, che nelle scorse settimane ha denunciato il furto della propria auto, una Fiat Panda. Lo stesso mezzo era poi stato identificato dagli agenti mentre entrava ed usciva proprio dalla tendopoli.

I poliziotti dopo un breve inseguimento hanno fermato il mezzo. Il conducente è stato immediatamente bloccato dagli agenti, mentre il passeggero ha tentato una breve fuga, ma è stato fermato pochi metri dopo. Nonostante il tentativo di resistenza – con calci e pugni – è stato ugualmente fermato. Oltre ad essere stati trovati alla guida di un’auto rubata, a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso anche di 5 involucri contenenti marijuana e uno spray urticante al peperoncino. Rinvenuto inoltre un coltello da macellaio lungo 25 centimetri. L’auto, dopo i necessari controlli, è stata prontamente riconsegnata al legittimo proprietario. I due extracomunitari, invece, sono stati tratti in arresto e, dopo giudizio per direttissima, sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.