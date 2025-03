Rubano merce per 1.500 euro da un centro commerciale, quattro misure cautelari

- Advertisement -

CATANZARO – Ieri pomeriggio la Squadra Volante di Catanzaro ha eseguito quattro misure cautelari a carico di altrettante persone, tre donne ed un uomo, residenti nel quartiere di viale Isonzo, tutti gravemente indiziati di avere perpetrato una serie di furti – eseguiti alla fine della scorsa estate ai danni di un noto esercizio commerciale di scarpe ed abbigliamento del Centro Commerciale Le Fontane di Catanzaro Lido – aggravati dalla circostanza della violenza sulle cose (essendo stato registrato il sistematico danneggiamento dei dispositivi antitaccheggio), dalla circostanza della partecipazione di più persone e da quella di essersi avvalsi nel compimento delle azioni delittuose anche di soggetti di età minore. La refurtiva recuperata nel corso delle indagini e restituita all’esercizio commerciale, ammonta ad un valore di circa 1.500 euro.

La misura cautelare scaturisce da un’attività di ricostruzione dei fatti, eseguita dai poliziotti delle Volanti, anche avvalendosi dei sistemi di videosorveglianza installati nell’esercizio commerciale. Due delle persone raggiunte dalle misure sono state sottoposte alla custodia cautelare in carcere; le altre due sono state poste agli arresti domiciliari. All’epoca dei fatti, una di loro era già sottoposta agli arresti domiciliari, e per questo le è stato contestato anche il reato di evasione, aggravato per aver commesso il fatto al fine di perpetrare un ulteriore fatto delittuoso.