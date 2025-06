Ruba vestiti e li nasconde nello zaino, arrestata 34enne

- Advertisement -

GIOIA TAURO (RC) – Una donna di 34 anni di Gioia Tauro è stata arrestata dalla Polizia di Stato per aver rubato dei vestiti in un negozio di un centro commerciale della cittadina reggina. Numerosi erano i capi di abbigliamento resi e nascosti nello zaino con il chiaro intento di non pagarli.

La donna è stata colta in flagranza di furto dagli agenti che sono intervenuti immediatamente a seguito di una segnalazione arrivata da parte di un cittadino. La 34enne è stata identificata in pochi minuti dai poliziotti grazie alle testimonianze raccolte ed è stata così fermata e arrestata. I capi di abbigliamento sono stati recuperati e restituiti ai titolari dell’attività commerciale.