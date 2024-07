Ruba un’auto e fugge, arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

VIBO VALENTIA – La Polizia di Stato, lo scorso 3 luglio, dopo aver ricevuto segnalazione di un autoveicolo rubato nella provincia di Catanzaro, è riuscita ad intercettare il mezzo, frazione Triparni di Vibo Valentia. Alla vista della squadra Volante però, il conducente ha iniziato ad accelerare e, nonostante l’intimazione dell’alt e l’azionamento dei sistemi di emergenza visivi e sonori, ha iniziato la sua fuga ad alta velocità per sottrarsi al controllo mettendo a serio repentaglio anche l’incolumità degli altri utenti della strada.

Il rocambolesco inseguimento è terminato in una zona sterrata dove il soggetto, dopo aver impattato con l’autovettura con alcuni arbusti ed un albero, ha lasciato la vettura per tentare di fuggire a piedi lungo una stradina secondaria. Sul posto è arrivato anche il personale dell’Arma dei Carabinieri, che dopo una descrizione delle caratteristiche somatiche e dell’abbigliamento aveva rintracciato il soggetto all’interno di un cespuglio posto nelle immediate vicinanze del veicolo abbandonato.

L’uomo era stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, oltre che denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.

L’arresto è stato convalidato ma il soggetto, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato rimesso in libertà.