Ruba scatolette di cibo per animali, denunciato 48enne del Cosentino

CATANZARO – Nell’ambito dei controlli straordinari dei carabinieri di Catanzaro, in particolare nella zona della movida, è stato denunciato un uomo di 48 anni, della provincia di Cosenza con l’accusa di furto. Secondo quanto emerso sarebbe entrato in un esercizio commerciale nell’area sud di Catanzaro, e avrebbe asportato scatolette di cibo per animali senza pagarle. Fermato dai carabinieri, la refurtiva è stata restituita.

Nell’ambito dei servizi sul territorio, sono state denunciate altre due persone, un 30enne catanzarese e un 34enne rumeno residente a Catanzaro, sorpresi in Catanzaro alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza alcolica.

Tra le altre attività la denuncia di un uomo trovato in possesso di una piantina di canapa indiana dell’altezza di circa mezzo metro e di pochi altri grammi di marijuana già pronta, mentre i militari delle stazioni di Catanzaro Bellamena, Squillace e Pentone hanno segnalato alla Prefettura sette persone trovate in possesso di hashish e marijuana.