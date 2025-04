Ruba materiale in un cantiere e aggredisce una guardia giurata che tenta di bloccarlo

- Advertisement -

CROTONE – E’ stato arrestato per aver tentato di rubare cavi e tubi in rame da un cantiere. L’uomo, nella fuga ha anche colpito con un oggetto di metallo una guardia giurata che lo aveva sorpreso e tentato di bloccarlo. E’ accaduto a Crotone dove l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto.

Dopo avere caricato il materiale prelevato dal cantiere di una proprietà privata in uno zaino, l’uomo è stato scoperto dalla guardia giurata che gli intimato di fermarsi. Il malvivente per tutta risposta si è invece disfatto dello zaino e ha aggredito il vigilante per darsi così alla fuga. Intanto sul posto, su segnalazione della sala operativa, è intervenuta una pattuglia che lo ha arrestato. Tutto il materiale rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario che nel frattempo aveva anche sporto querela in Questura.