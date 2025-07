Roghi appiccati e rifiuti: 14 persone denunciate in un maxi controllo ambientale

GIOIA TAURO (RC) – Maxi operazione dei carabinieri nella Piana di Gioia Tauro, dove 14 persone sono state denunciate nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati ambientali e, in particolare, dei roghi illeciti.

In due casi distinti, i militari hanno denunciato per combustione illecita di rifiuti un uomo di Taurianova e uno di Polistena, sorpresi a incendiare cumuli di rifiuti speciali senza alcuna autorizzazione. Un gesto gravissimo dal punto di vista ambientale, che mette a rischio la salute pubblica e l’equilibrio dell’ecosistema. I militari sono riusciti a documentare le condotte in flagranza grazie anche a osservazioni dall’alto e operazioni coordinate sul campo.

Ulteriori illeciti

Nel corso della stessa attività, eseguita su scala estesa in più comuni del Reggino, altre 12 persone sono state deferite per reati ambientali ed edilizi: tra questi, i proprietari di due discariche abusive, individuate grazie ai rilievi aerei e immediatamente poste sotto sequestro. Sette soggetti sono stati denunciati per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali, bloccati durante controlli su strada condotti insieme ai nuclei forestali. E non è finita qui: un imprenditore agricolo è stato denunciato per incendio boschivo, dopo aver perso il controllo di un fuoco acceso per bruciare sterpaglie, che si è poi esteso alla vegetazione circostante.