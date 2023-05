Ritrovato l’anziano scomparso dal 7 maggio, si era rifugiato in un casolare

CURINGA (CZ) – Lieto fine nella scomparsa dell’uomo di 75 anni che si era allontanato dalla sua abitazione di Curinga dallo scorso 7 maggio. L’anziano è stato ritrovato in discrete condizioni seppur provato e privo di forze, durante una battuta di ricerca dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC). Era in un casolare dove, probabilmente, si è rifugiato in questi giorni.

Recuperato, tramite barella portantina, dai tecnici del SASC e dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), è stato consegnato ai medici del 118 di Girifalco per le cure del caso. Hanno partecipato alle ricerche, oltre ai tecnici delle Stazioni Alpine Aspromonte e Catanzaro del SASC, anche i militari del SAGF della Stazione di Cosenza e i Carabinieri della Stazione di Curinga.