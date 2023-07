Ritrovata a Soverato la trentanovenne scomparsa da ieri sera

VIBO VALENTIA – Sono state ore di apprensione nel vibonese per la scomparsa, da ieri sera, di una donna di 39 anni, Valentina Codeluppi, residente nel Comune di Serra San Bruno. I familiari avevano sporto denuncia alle forze dell’ordine e la Prefettura di Vibo ha attivato l’apposito piano per ritrovarla. Scattate le ricerche da parte di volontari, forze dell’ordine e reparti speciali dei vigili del fuoco. Secondo quanto emerso la 39enne si era allontanata con la propria auto e senza cellulare. La vicenda si è conclusa fortunatamente con un lieto fine e la giovane è stata rintracciata dalle forze dell’ordine a Soverato e sarebbe in buone condizioni di salute. Adesso si cerca di capire le cause dell’allontanamento.

