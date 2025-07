Rissa tra minorenni finisce nel sangue: due feriti ed una denuncia

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Ancora paura e ancora sangue a Reggio Calabria, in pieno centro, sul Corso Garibaldi. Ieri sera si è scatensata una rissa tra tre giovani ragazzi, tutti minorenni e di nazionalità algerina. La lite, scoppiata per futili motivi, è degenerata in un vero e proprio accoltellamento. Oltre alle minacce, agli insulti e ai primi spintoni, nel corso della rissa è stato usato un coltello.

Due dei ragazzi, infatti, sono stati colpiti dall’arma da taglio e hanno riportato ferite gravi. Per questo è stato necessario il trasporto d’urgenza al GOM di Reggio Calabria dove i giovani al momento sono ricoverati in prognosi riservata, anche se, a quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita. Il terzo, invece, si è allontanato dal luogo della rissa ma è stato individuato e denunciato dai carabinieri.