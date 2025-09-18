Rissa tra giovani in un locale, sei persone denunciate. Coinvolte anche due ragazze

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Gli operatori della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Vibo sono intervenuti domenica scorsa per una lite che si stava consumando tra diversi giovani presso un locale del centro cittadino. Gli immediati approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire la vicenda: una rissa che sarebbe scoppiata per futili motivi. Gli agenti hanno individuato gli autori, ricostruendo per ciascuno di essi le condotte tenute. Il grave episodio ha infatti visto il coinvolgimento di sei persone, provenienti dai comuni di Sant’Onofrio, Cessaniti e Vibo Valentia, e tutte denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di rissa.

Nel corso delle indagini sono state inoltre denunciate in stato di libertà due ragazze per il reato di favoreggiamento personale, poiché le stesse, con le proprie condotte reticenti, avrebbero tentato di ostacolare l’identificazione di alcuni partecipanti alla rissa, agevolando così gli autori ad eludere le indagini della Polizia.

A seguito di attività istruttoria espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura sono stati emessi 4 avvisi orali, un DACUR o Daspo “Willy” a carico del giovane proveniente da Vibo Valentia (tale provvedimento colpisce soggetti che commettono reati contro la persona nelle vicinanze o all’interno dei pubblici locali, anche durante la movida), e 4 fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno nel comune di Vibo Valentia per la durata di tre anni, per i ragazzi provenienti dai comuni di Sant’Onofrio e Cessaniti.