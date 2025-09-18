HomeCalabria

Rissa tra giovani in un locale, sei persone denunciate. Coinvolte anche due ragazze

I fatti risalgono alla notte del 14 settembre scorso. Gli agenti sono intervenuti per una lite in corso in un locale del centro 

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Gli operatori della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura di Vibo sono intervenuti domenica scorsa per una lite che si stava consumando tra diversi giovani presso un locale del centro cittadino. Gli immediati approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire la vicenda: una rissa che sarebbe scoppiata per futili motivi. Gli agenti hanno individuato gli autori, ricostruendo per ciascuno di essi le condotte tenute. Il grave episodio ha infatti visto il coinvolgimento di sei persone, provenienti dai comuni di Sant’Onofrio, Cessaniti e Vibo Valentia, e tutte denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di rissa.

Nel corso delle indagini sono state inoltre denunciate in stato di libertà due ragazze per il reato di favoreggiamento personale, poiché le stesse, con le proprie condotte reticenti, avrebbero tentato di ostacolare l’identificazione di alcuni partecipanti alla rissa, agevolando così gli autori ad eludere le indagini della Polizia.

A seguito di attività istruttoria espletata dalla Divisione Anticrimine della Questura sono stati emessi 4 avvisi orali, un DACUR o Daspo “Willy” a carico del giovane proveniente da Vibo Valentia (tale provvedimento colpisce soggetti che commettono reati contro la persona nelle vicinanze o all’interno dei pubblici locali, anche durante la movida), e 4 fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno nel comune di Vibo Valentia per la durata di tre anni, per i ragazzi provenienti dai comuni di Sant’Onofrio e Cessaniti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Meteo settembre 2025_ caldo africano estate

Il caldo africano allunga l’estate: In Calabria week-end da ultimo bagno al mare. Poi...

Calabria
COSENZA - Siamo oramai alle porte dell'autunno, ma il caldo africano sembra non voler mollare la presa anche in Calabria dove, in particolare nel...
Palazzo dei Bruzi Comune Cosenza

Assunzioni “pre-elettorali” al Comune di Cosenza: minoranza chiede trasparenza sulla delibera di Giunta

Area Urbana
COSENZA – Scoppia la polemica al Comune di Cosenza dopo l’approvazione della Delibera di Giunta n. 154 dell’11 settembre 2025, con cui l’amministrazione comunale,...
perdita acqua archi sambiasi cosenza

Cosenza: in via Archi di Sambiasi, perdita d’acqua da oltre due anni. Residenti esasperati

Area Urbana
COSENZA - Nella storica cornice del quartiere San Francesco d’Assisi, a pochi passi dalla bellissima scalinata che collega via Archi di Sambiasi a Corso...

Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia di Stato: 236 minori identificati a Cosenza

Area Urbana
COSENZA - Si è conclusa ieri una vasta operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, finalizzata al...
ambulanza e carabinieri

Violento incidente sulla Statale 107 nei pressi di San Fili: coinvolti tre mezzi

Area Urbana
COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato stamattina intorno alle 9:00 lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, in direzione Paola, dopo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37380Area Urbana22482Provincia19909Italia8034Sport3871Tirreno2960Università1467
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Palazzo dei Bruzi Comune Cosenza
Area Urbana

Assunzioni “pre-elettorali” al Comune di Cosenza: minoranza chiede trasparenza sulla delibera...

COSENZA – Scoppia la polemica al Comune di Cosenza dopo l’approvazione della Delibera di Giunta n. 154 dell’11 settembre 2025, con cui l’amministrazione comunale,...
Area Urbana

Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia di Stato: 236 minori identificati...

COSENZA - Si è conclusa ieri una vasta operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, finalizzata al...
ambulanza e carabinieri
Area Urbana

Violento incidente sulla Statale 107 nei pressi di San Fili: coinvolti...

COSENZA – Un grave incidente stradale si è verificato stamattina intorno alle 9:00 lungo la Strada Statale 107 Silana Crotonese, in direzione Paola, dopo...
noemi settembre rendese 05
Area Urbana

Emozioni, applausi e un bagno di folla: Noemi inaugura la 60ª...

RENDE - Avvolta in un abito stretto, i suoi lunghi capelli rossi, ed una voce inconfondibile, Noemi ieri sera ha aperto la sessantesima edizione...
centro storico di Rende
Area Urbana

Rende, gli studenti ripuliscono il centro storico: una lezione di cittadinanza...

RENDE - Domani dalle ore 9:00, il centro storico di Rende si trasformerà in un’aula a cielo aperto. Gli studenti del plesso di Rende...
Ufficio Poste italiane
Ionio

Roseto Capo Spulico: al via i lavori nell’ufficio postale per il...

ROSETO CAPO SPULICO (CS) - Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria presso l’ufficio postale di Roseto Capo Spulico, nell’ambito del...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA