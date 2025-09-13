HomeCalabria

Rissa tra donne in pieno centro, finiscono tutte agli arresti domiciliari

In tutto cinque, già note alle forze dell'ordine per pregressi dissidi nei rapporti di vicinato. Due soccorse dal personale sanitario per le lesioni riportate

SERRA SAN BRUNO (VV) – Una rissa scoppiata in una via del centro di Serra San Bruno, nel Vibonese, e sedata dagli agenti di polizia che hanno notato l’episodio di violenza nel corso dei normali controlli sul territorio. In tutto cinque le donne coinvolte, due delle quali soccorse dal personale sanitario per via delle lesioni riportate.

Dopo gli accertamenti del caso, è emerso che tutte e cinque le donne erano già a note alle forze dell’ordine per pregressi dissidi nei rapporti di vicinato. Dopo aver ricostruito le singole condotte delle partecipanti alla lite, i poliziotti hanno arrestato per il reato di rissa le cinque donne e le hanno poste agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

