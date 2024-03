Rissa in campo tra giocatori e dirigenti: cinque daspo

VIBO VALENTIA – Il questore di Vibo Valentia ha emesso cinque Daspo per quanto è accaduto in occasione della partita Fulgor Zungri – Briatico, svoltasi il 4 febbraio scorso nell’impianto sportivo di Zungri e valevole per il campionato di seconda categoria. In quella occasione, durante il secondo tempo, dopo un cartellino giallo comminato ad un giocatore zungrese per un fallo di gioco, hanno avuto inizio una serie di episodi di violenza all’interno del terreno di gioco che ha visti coinvolti non solo due calciatori di entrambe le squadre, ma anche altrettanti dirigenti massaggiatori delle stesse e un assistente di parte del Briatico.

Ciò ha spinto l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro. Gli immediati accertamenti svolti dagli agenti della Digos hanno consentito di identificare tutti i soggetti coinvolti negli episodi di violenza e a conclusione dell’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, sono stati adottati i provvedimenti Daspo per la durata di due anni.