Rissa finisce a coltellate e colpi di bottiglie, due feriti gravi. Indagini in corso

- Advertisement -

BOVALINO (RC) – Scene da far west ieri sera a Bovalino, centro della Locride dove una rissa tra persone che sarebbero di origine indiana e pakistana, è finita con il ferimento grave di due persone, ricoverate in codice rosso in ospedale. Secondo quanto emerso le persone coinvolte, in preda probabilmente ai fumi dell’alcol, hanno dato vita ad una violenta colluttazione utilizzando anche bottiglie rotte e coltelli.

I due feriti sarebbero stati colpiti in diverse parti del corpo e sono stati operati in ospedale. Sul luogo della rissa si sono recati i militari del nucleo radiomobile di Locri ed i militari della Stazione di Bovalino ma anche la Polizia. La Procura della Repubblica di Locri, ha aperto un fascicolo per far luce sull’accaduto.