Rissa davanti ad un locale, Daspo Willy per un 40enne

CATANZARO – Il questore di Catanzaro Giuseppe Linares ha emesso una misura di prevenzione Dacur – Divieto di accesso alle aree urbane – valido per tre anni, nei confronti di un quarantenne di nazionalità romena, con precedenti di polizia, residente a Lamezia Terme.

Il provvedimento fa seguito all’arresto del soggetto il 24 agosto scorso, in flagranza, da parte dei carabinieri di Lamezia Terme, per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa di cui l’uomo si è reso responsabile nelle adiacenze di un esercizio pubblico di Lamezia Terme. Il Daspo prevede per il quarantenne il divieto, per tre anni, di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento ubicati nell’intera provincia di Catanzaro.